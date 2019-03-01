مشرعون أمريكيون يضغطون من أجل الإشراف على أي تعاون نووي مع السعودية

2019/03/01 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا يوم الخميس لضمان إشراف الكونجرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.وكان مشرعون ديمقراطيون قالوا في تقرير الأسبوع الماضي إن كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أمريكيين سابقين وصديق للرئيس دونالد ترامب […]

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