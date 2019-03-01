2019/03/01 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يهاتف السيسي ويدعوه لزيارة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يهاتف السيسي ويدعوه لزيارة بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يهاتف السيسي ويدعوه لزيارة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).