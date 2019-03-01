الغانم : حتى لا يدخل الشيطان بيننا لا بد من ترسيم الحدود وحسم ملف خور عبد الله

2019/03/01 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي : نحن نمثل الشعوب وندفع بعجلة الحكومات الى الامام

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