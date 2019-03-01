حبس 6 أشخاص على ذمة التحقيق في حادث تصادم وحريق محطة قطارات بالقاهرة

2019/03/01 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أمر النائب العام المصري يوم الخميس بحبس ستة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادث تصادم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة واشتعال النار فيه يوم الأربعاء.وقال النائب العام في بيان إنه أمر بحبس سائق القطار ومساعده وسائق قطار آخر وثلاثة من موظفي السكة الحديد أربعة أيام.كانت […]

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