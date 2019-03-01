البشير يفوض لنائبه صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم

2019/03/01 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان أن الرئيس السوداني عمر البشير فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.وذكر الحزب في بيان أن ذلك القرار يأتي ”وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية“.وانتخب […]

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