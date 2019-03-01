2019/03/01 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد القصف المتبادل بين الهند وباكستان في كشمير بعد حديث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تسليم الطيار الهندي الأسير.وأبدى الرئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم بوادر التهدئة.. تجدد القصف المتبادل بين الهند وباكستان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم بوادر التهدئة.. تجدد القصف المتبادل بين الهند وباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).