2019/03/01 | 05:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/سلم الرواتب الجديد لم يلغَ والدولة ملزمة بتسديد مستحقات الموظفين وبأثر رجعي

واع بغداد

اكد مصدر مسؤل في مجلس الوزراء،اليوم الجمعة، عدم الغاء سلم رواتب الموظفين الجديد، مشيرا الى ان الدولة ملزمة بتسديد مستحقات الموظفين حال توفر الوقت المناسب وباثر رجعي .

وذكر المصدر في تصريح لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "المستحقات اللازمة على الدولة مضمونة حتى وان تاخرت، نافيا الانباء التي اشارت الى الغاء سلم رواتب الموظفين الجديد .

واضاف، ان جميع حقوق الموظفين تبقى مضمونة وفي عهدة الدولة التي تلزم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليها لحين انتعاش اقتصادها وتصرف باثر رجعي.

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