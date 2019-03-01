غول يتمرّد على أردوغان

2019/03/01 | 05:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – لم يستمرّ صمت الرئيس التركي السابق عبدالله غول طويلا لينضمّ إلى قائمة المعارضين لتسلّط حليفه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

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