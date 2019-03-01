مصادر إيرانية: روحاني يزور العراق يوم 11 اذار الحالي

2019/03/01 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر ايرانية، ان الرئيس الايراني حسن روحاني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق يوم 11 اذار الحالي لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

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