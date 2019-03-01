انخفاض أسعار النفط مع استمرار التوترات التجارية وعلامات على تباطؤ الاقتصاد الصيني

2019/03/01 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بينما استقرت عقود الخام الأميركي يوم الخميس مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإظهار الاقتصادين الصيني والهندي علامات على التباطؤ وأنباء بأن تزايد الإنتاج الأميركي يقوض التخفيضات الإنتاجية التي تقودها منظمة أوبك.وأنهت عقود برنت تسليم أبريل نيسان جلسة التداول منخفضة 36 سنتا، أو […]

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