الذهب يسجل أول هبوط في خمسة أشهر مع تعافي الدولار

2019/03/01 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تعافي الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أول هبوط شهري في خمسة أشهر.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1313.20 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن […]

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