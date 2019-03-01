أكبر خزان إماراتي يحرّر صادرات النفط من تهديدات إيران

2019/03/01 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – حرّر الإعلان الكوري الإماراتي عن إنشاء أكبر منشأة عالمية لتخزين النفط في إمارة الفجيرة المطلة على بحر العرب، حركة تصدير

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