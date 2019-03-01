“تحدي مومو”: لعبة جديدة تهدد الاطفال

2019/03/01 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كثر الحديث عن لعبة مخيفة اسمها “مومو”، يُزعم أنها تشجع الأطفال على الانتحار أو تهددهم بالقتل إن أخبروا أحدا، أثار حالة من الهلع لدى الكثيرين في بلاد عدة.وتداول مستخدمون على صفحات فيسبوك تحذيرات من صورة تظهر شخصية ذات عيون جاحظة وابتسامة مخيفة، يُقال إنها تظهر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا على […]

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