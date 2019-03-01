بلنسية يرافق برشلونة الى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبور بيتيس

2019/03/01 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تأهل بلنسية لمواجهة برشلونة على لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد بلوغه النهائي للمرة الأولى في 11 عاما عقب تغلبه 1-صفر على ضيفه ريال بيتيس باستاد ميستايا يوم الخميس إذ منحه هدف رودريجو مورينو في الشوط الثاني الانتصار 3-2 في النتيجة الإجمالية.وسيلعب بلنسية، الذي نال اللقب في آخر مرة بلغ فيها […]

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