خبير أمني يكشف طبيعة تحرك داعش في العراق وأين وصل دور الاستخبارات

2019/03/01 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف خبير أمني، عن طبية تحرك عصابات داعش الارهابية في العراق.

وقال فاضل أبو رغيف لبرنامج {المواجهة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس "هنالك تهويل واضح جداً حول عودة داعش الى العراق، قد ينسجم مع بعض المعطيات في اغتيال مدنيين عند البحث عن {الكمأ} لكن بالحدود الواقعية فهي تعد جرائم جنائية فضلا عن انها إرهابية، وأفضل وسيلة لبث الاشاعة هي في مواقع التواصل {السوشيال ميديا}".وأضاف ان "الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أفضل حالاتها وتطارد داعش في عقر داره، وعملية اغتيال الصيادين في الثرثار تكاد تكون مطابقة لما حصل في موضوع {الكمأ}"، مبينا ان" الأجهزة الأمنية في المحافظات تضطلع بدور كبير جداً والقضاء وقع على عاتقه معالجة من استلمهم من الدواعش".وتابع أبو رغيف ان "الاستخبارات العراقية استلمت 12 داعشيا يحملون الجنسية الفرنسية، وهؤلاء لم يتم استلامهم عبثاً بل وضعهم القضاء العراقي على لائحة الإرهابيين، والعراق حددهم جميعا، واحد هؤلاء الدواعش قام بتصنيع معامل للتفخيخ"، موضحاً ان"قوات سوريا الديمقراطية {قسد}، لا تملك سجونا ولا هيأة قضائية ولا تحقيقية لتحاكم هؤلاء الدواعش".وبين ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد حرفياً بان العراق لن يستلم دواعش أجانب، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول التي تعتقل الارهابيين بمحاكمتهم في الدول التي يعتقلون بها".واردف أبو رغيف بالقول ان "القضاء العراقي يمتلك قاعدة بيانات قل نظيرها ويعرف التحركات الداعشية، والجيش العراقي حالياً هو أقوى من السابق خاصة بعد امتلاك الأسلحة المتطورة والمدفعية والطائرات المقاتلة".



وأشار الخبير الأمني الى ان "داعش يتواجد على شكل {عصفوري} في رقع متفرقة من الصحاري وبشكل فردي ومسيطر عليهم عبر قاعدة معلومات والعشائر العربية والافراد، وخير دليل على ذلك تفكيك اكبر شبكة إرهابية قوامها 186 فرداً في الانبار قبل أيام".انتهى

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