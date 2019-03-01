لجنة تقصي الحقائق تفصل العقوبات على لاعبي المنتخب وأسبابها

2019/03/01 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فصلت اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا العقوبات التي طالت عدداً من لاعبي المنتخب وأسبابها.

وقال عضو اللجنة عدنان لفتة لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات مساء الخميس، ان "اتحاد الكرة طالب بالتحقيق مع الاعلامي عمر رياض فقط"، لافتا الى ان "التحقيق جرى مع الكل وابتداء من رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، حيث كانت آلية التحقيق مصورة والسعي وراء كواليس البطولة".واكد ان "عمر رياض اشار الى تعرضه للتهديد، وان جميع اللاعبين حضروا للجنة وقدموا معلومات قيمة، وكانت الافادات ذات معلومات مهمة وكبيرة".واشار الى ان "العقوبات المقترحة كانت من الممكن ان يتم التصدي لها، ولو ان الاتحاد تعامل بصرامة وفكر بالوفد لكانت النتائج افضل"، مبينا ان "اللاعبين عوقبوا بناء على مخالفات قاموا بها، وكان من المفترض ان يتم التبليغ بالمخالفات خلال الحدث وليس بعد انتهاءه".وتابع لفتة ان "الصحفي {عمر رياض} لم يكن متعاوناً في قضية التحقيق، وان الاشكالية عليه انه ابلغ بالامر بعد انتهاء البطولة"، مشيرا الى ان "الادلة موجودة ضد اللاعبين ونحن ضد الاتهامات" مبينا ان "المخالفات متنوعة بين الجانب الاداري والفني، ولايوجد دليل دامغ على سهر اللاعبين و{رياض} لم يقدم أي أدلة حول الامر".واضاف ان "معاقبة {عمر رياض} جاءت كونه موفد رسمياً من العراق، ويجب معاقبته"، مؤكدا ان "جميع مشاركات العراق تتستر على جملة من المشاكل ومكامن الخلل، وان هذه العقوبات أولى الخطوات لمعالجة هذا الخلل".واوضح لفتة ان "هدفنا ان يلتفت المنتخب للجوانب الفنية لا الادارية وان هذه التوصيات لمعالجة الامور، ولاتحاد الكرة الحرية في اعادة اللاعبين" مشيرا الى ان "اللجنة عاقبت الاعب علي عدنان بسبب وكيل اعماله الذي عمد الى تشتيت اللاعبين عن طريق جملة من الامور والتوجيهات التي اصدرها"، مبينا ان "وجود وكيل اللاعب بين كادر الفريق لم يكن صحيحا".واستدرك بالقول ان "علي عدنان اتصل بي وابلغته بآلية الطعن بالقرار واستئناف العقوبة من جديد، وان القضايا مؤشرة ضد الاسماء، وان الغاية هي رسالة للاعبين".وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، صادق الأربعاء الماضي على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا والتي تضمنت، معاقبة اللاعبين {علي فائز ووليد سالم} لمدة سنة واحدة وحرمانه من اللعب مع المنتخبات الوطنية، وحرمان الاعلامي {عمر رياض} لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية، ومعاقبة اللاعب {علي عدنان} لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين".كما طالت العقوبات "اللاعب {علي حصني} من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 أشهر، وتوجيه انذار نهائي للاعبين {محمد حميد وصفاء هادي} بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي، ومنع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني".انتهى

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