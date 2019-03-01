فالنسيا يضرب موعدا مع برشلونة بنهائي كأس الملك

2019/03/01 | 08:04

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شفق نيوز/ صعد فالنسيا للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1ـ 0 على ضيفه ريال بيتيس، الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة على ملعب (ميستايا).واستفاد فالنسيا من تعادله 2 ـ 2 في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب منافسه، ليظفر ببطاقة الترشح للنهائي، عقب فوزه 3 ـ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.وتقمص رودريجو مورينو، دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 56.ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه فالنسيا على بيتيس في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تعادلا بدون أهداف على نفس الملعب ببطولة الدوري الإسباني في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.وضرب فالنسيا موعدا في المباراة النهائية التي ستقام في 25 مايو القادم بملعب (بينتو فيامارين) معقل بيتيس، مع برشلونة، الفائز باللقب في المواسم الـ 4 الأخيرة.وأطاح البارسا، بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدور قبل النهائي، بعدما تغلب عليه 4 ـ 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة. ويحلم فالنسيا بالتتويج باللقب، الغائب عن خزائنه منذ عام 2008، للمرة الثامنة في تاريخه.

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