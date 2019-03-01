صدام حسين يحضر خلال زيارة مرزوق الغانم إلى العراق

2019/03/01 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين حاضرًا في اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم خلال زيارته القصيرة إلى العراق، والتي استمرت يومًا واحدًا.

وأكد الغانم في تصريح عقب اجتماعه بمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أن جميع من التقاهم في العراق "أعربوا عن استيائهم من الجريمة التي ارتكبها "المقبور" صدام حسين بحق الشعب الكويتي، وأيضًا الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي".وأعرب رئيس مجلس الأمة "عن تقديره وشكره للرئاسات الثلاث لتأكيدهم واهتمامهم بقضية الاسرى والمفقودين الكويتيين، وتخصيص الحكومة لميزانية إضافية من اجل البحث عن رفات الشهداء الكويتيين الذين استشهدوا اثناء الغزو".وكان الغانم قد وصل امس الخميس الى العراق في زيارة قصيرة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قبل ان يتوجه الى الأردن لزيارة مخيمات اللاجئين والمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي.

كما التقى رئيس مجلس الامة برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي نقل الاعلام العراقي عنه اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى اننا "على يقين بأن مستقبل العلاقات العراقية الكويتية سيكون افضل، ونتطلع الى ان تنمو بشكل يتناسب مع مستوى العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

أضاف "نحن جادون بالانفتاح على الكويت ونقيم في الوقت نفسه علاقات ممتازة مع الجميع وفق رؤيتنا الواضحة ومصالحنا المشتركة مع محيطنا ودول الجوار، ويجب المضي قدما في تطوير العلاقات العراقية الكويتية وتجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية"، داعيا الى "العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة والثقة المتبادلة".

بدوره نقل الغانم "تحيات أمير الكويت وولي العهد لرئيس مجلس الوزراء والرغبة الجادة في زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والانتهاء من حل جميع المسائل العالقة وتجاوز التحديات التي تؤخر نمو العلاقات بين البلدين"، مؤكدا، "حرص دولة الكويت على، أمن العراق ووحدته واستقراره والتطلع الى مستقبل زاهر لعلاقات البلدين وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين لمتابعة اعمالها والاسهام ببناء علاقات تعاون وطيدة تحقق منفعة البلدين والشعبين الشقيقين".

الرئيس العراقي برهم صالح كان قد استقبل أيضا الغانم في قصر السلام، حيث أشاد "بمواقف الكويت الداعمة للعراق فى مختلف المجالات، لا سيما المساعدة على إعادة النازحين والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

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