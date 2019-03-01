صحفي رياضي: توصيات لجنة تقصي الحقائق وقتية ومعاقبة إعلامي سابقة خطيرة

2019/03/01 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد الصحفي الرياضي، يوسف فعل، إجراء اتحاد الكرة على معاقبة اعلامي رياضي بانها "سابقة خطيرة".

وقال فعل لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات مساء الخميس، ان "ما يثير الاستغراب ان كل ثورة عارمة ضربت المنتخب لوطني السبب فيها رئاسة الوفد، الا ان اللجنة لم تحمل رئاسة لوفد المسؤولية، وكان يجب ان توصي بحرمان رئيس الوفد علي جبار من مرافقة الوفد ووفقا للخروقات التي حصلت".وبين ان "لابد ان ياخذ المتسبب بالضرر جزاؤه العادل، وان تشخيص السلبيات ومعالجاتها بعد وقت غير مجدية، ويجب ان يكون للاتحاد حنكة ودراية في المسابقات المقبلة"، لافتا الى ان "بيان الاتحاد المنشور لم يكشف عن النقطة المهمة وهي العقوبات".واضاف ان "علي لفته ترك الباب مفتوحا للاعبين للتمادي في المباريات".واشار الى ان "قضية عقوبة اللاعب وليد سالم قانونية ولا تحتمل أي ثغرة لانها كتبت لمخالفته الضوابط الادارية".وبين ان "علي حنون وعمر رياض وغيرهم ذهبوا الى البطولة مع الوفد الرسمي وعلى حساب اللجنة الاولمبية، ويحب ان يخاطب الاتحاد الجهة التي ارسلت الاعلامي عن الخروقات في سياق العمل".واوضح فعل، ان "معاقبة الاعلامي من قبل اتحاد الكرة سابقة خطيرة، ويجب ان يعاقب الجهة التي يمثلها الاعلامي، حتى انه يجب تشخيص الخلل ورفع توصيات لاتحاد الصحافة لاعتباره الجهة التي ينتمي اليها".وقال "يجب ان يتمسك الاتحاد بقراراته ورأيه ليبين انه يدافع عن خياراته ويحترم المقررات وان اسرع لجنة هي لجنة تقصي الحقائق"، مشيرا الى ان "التوصيات وقتية ومن الممكن ان تخضع لضغوطات للاعبين والمدرب، فالاتحاد يتجه الى تسويف القضية وتصليح الامور".واكد ان "اللجنة حددت بومين فقط ولا يقع على عاتقها أي مراقبة، وان الاتحاد غير جاد طالما ابتعد عن معاقبة نفسه" مؤكداً "يجب ان يستقر مدرب المنتخب كاتانيتش في بغداد وان تكون له غرفة في مقر الاتحاد".انتهى

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