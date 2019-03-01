نصيّف لأصحاب المولدات: بإمكانكم الاحتفال مبكراً.. وزير الكهرباء عيّن ابن خالته مديراً!

2019/03/01 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اتهمت النائبة عالية نصيف، الجمعة، وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتعيين “ابن خالته” مديرا عاما للتوزيع.وقالت نصيف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 آذار 2019) إن “وزير الكهرباء أعفى المهندس صباح عكرب من منصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد، وقام بتعيين ابن خالته المهندس احمد طالب الحبوبي بديلاً عنه […]

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