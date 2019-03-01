بعد تجربة علمية “مثيرة”: هل سيتمكن الانسان من الرؤية في الظلام قريباً ؟!

2019/03/01 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اجرى علماء اميركيون وصينيون بجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية, تجربة تمكنت من خلالها الفئران من الرؤية في الظلام, وذلك بعد 10 اسابيع من حقن جسيمات “نانو” متناهية الصغر في اعينها.وطور الباحثون هذه الجسيمات بحيث يمكن تثبيتها بإحكام على الخلايا المستقبلة للضوء، لتعمل كمستقبلات صغيرة للأشعة تحت الحمراء, وهذا ما ينبئ بانه سيكون […]

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