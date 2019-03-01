2019/03/01 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نادي مانشستر سيتي يعقد اكبر اتفاق في تاريخ الاندية الرياضية

01/03/2019 08:43:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

أعلن نادي مانشستر سيتي ، الجمعة ، عن توصله لاتفاق مع شركة "بوما" الشهيرة بإنتاج الملابس والمعدات الرياضية، من أجل تزويد الفريق بالملابس الرياضية لمدة 10 سنوات بعقد ضخم لتحل مكان شركة "نايكي".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عقد مانشستر سيتي مع بوما يبلغ 650 مليون إسترليني خلال 10 سنوات، بواقع حصول السيتزينز على 65 مليون سنويا، ليكون في المركز الثاني كأكبر عقد رعاية ملابس في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد، الذي يمتلك عقدا بـ750 مليون لمدة 10 سنوات مع شركة "أديداس".

وستدخل الصفقة حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل لتغطي احتياجات مجموعة أندية مانشستر سيتي في أستراليا وإسبانيا والأوروغواي والصين.

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