صحيفة: مساع نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات وتحويل صلاحياتها للبرلمان

2019/03/01 | 08:57

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت صحيفة خليجحية، الجمعة، عن مساع نيابية من بعض الكتل السياسية لتجميد عمل مجالس المحافظات وتحويل...





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