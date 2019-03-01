حبس 6 متهمين في حادث قطار القاهرة

2019/03/01 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت النيابة المصرية، مساء أمس الخميس، حبس 6 متهمين، على خلفية حادث قطار شهدته المحطة الرئيسية بالقاهرة، أدى إلى مصرع 22.وأفادت وكالة الأنباء المصرية، أن النائب العام نبيل صادق، أمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر (وسط القاهرة)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم.وشمل القرار، وفق المصدر ذاته سائقي قطار، و4 عاملين آخرين بمحطة السكك الحديدية.وصباح الأربعاء، انفجر خزان الوقود لقطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة مصر، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث.وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.

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