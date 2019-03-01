2019/03/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اتهمت أنجريت كرامب كارينباور، الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.ووافقت الكتلتان السياسيتان على حظر مبيعات الأسلحة مستقبلا للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 دول أوروبية “حائرة” وتحركات المانية لإعادة تصدير السلاح إلى لسعودية: الوظائف في خطر!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 دول أوروبية “حائرة” وتحركات المانية لإعادة تصدير السلاح إلى لسعودية: الوظائف في خطر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).