رئيس الوزراء يعزي الرئيس المصري: مايصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي

2019/03/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حادث اصطدام احد القطارات في محطة رمسيس في القاهرة.

وبحسب بيان لمكتب عبدالمهدي، فانه وأكد ان "مايصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي".

واعرب رئيس مجلس الوزراء في الوقت نفسه عن تطلعه في ان يسهم تبادل الزيارات بين المسؤولين العراقيين والمصريين بتعزيز اواصر التعاون بين الشعبين والبلدين.

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