قطر تدين تفجير الموصل

2019/03/01 | 09:17

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بغداد اليوم _ متابعة

أعربت دولة قطر، الجمعة (1 اذار 2019)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين بحادثة تفجير الموصل شمالي ا...





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