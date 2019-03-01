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قطر تدين تفجير الموصل
2019/03/01 | 09:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

أعربت دولة قطر، الجمعة (1 اذار 2019)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين بحادثة تفجير الموصل شمالي ا...

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