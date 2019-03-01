2019/03/01 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ثبات موقف بلاده في محاربة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل كامل.وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك إلى أن لافروف بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الوضع في سورية وسير عملية تسوية الأزمة فيها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا سنواصل في محاربة الإرهاب بسوريا alansaar.

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