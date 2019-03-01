برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم

2019/03/01 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رياضة ,

2019/03/01 11:23

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن نادي برشلونة، مساء الخميس، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5 مواسم.



وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: "برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، حتى 30 يونيو 2024، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".



وأضاف: "في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي".



ويخوض ألبا موسمه السابع في صفوف البلوغرانا، ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا.

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