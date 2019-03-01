2019/03/01 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ترقب بيانات منصات التنقيب عن الخام، ووسط مخاوف زيادة المعروض.





وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 66.03 دولار للبرميل.





وفيما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% عند 57.61 دولار للبرميل.





وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي زيادة بإنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي، وذلك في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري وذلك إلى مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.





ويقابل زيادة الإنتاج الأمريكي سعي منظمة أوبك لإحلال التوازن في الأسواق عبر خفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وفي الأسبوع الجاري صرح الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أن أوبك أدت خدمة عظيمة للمنتجين والأسواق العالمية عبر قرار خفض الإنتاج، قائلاً "هذا القرار ساهم حرفياً في إنقاذ تلك الصناعة من انهيار تام".





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





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