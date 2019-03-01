الخارجية القطرية تدين تفجير الموصل: موقفنا من الإرهاب “ثابت”

2019/03/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دانت وزارة خارجية قطر، الجمعة، التفجير الذي طال مدينة الموصل أمس الخميس.وذكر اعلام الوزارة، في بيان اطلع عليه “ناس”، اليوم (1 اذار 2019)، أن “دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتفجير بمدينة الموصل شمالي العراق ، أدى إلى سقوط قتيل وجرحى”.واضافت، انها “تجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض […]

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