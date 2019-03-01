تقرير: 5 شخصيات من حزب أردوغان “تحفر تحت كرسي الزعيم” تمهيداً لانتخابات “ساخنة”

2019/03/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تستعد تركيا أواخر الشهر الحالي لخوض انتخابات محلية “ساخنة” يصفها الرئيس التركي بالموعد المفصلي المهم، فيما تتحدث تقارير عن تغييرات محتملة في الخيارات التقليدية التي سيجدها الناخب التركي أمامه يوم الاقتراع في 31 آذار.وبحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، فإن ” الحديث يجري على نطاق واسع في تركيا عن […]

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