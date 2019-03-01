الخارجية القطرية.. تدين تفجير أيسر الموصل

2019/03/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دولة قطر،اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين بحادثة تفجير أيسر الموصل، والذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اطلعت عليه

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