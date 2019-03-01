رفض أوروبي لشطب السعودية من قائمة تمويل الإرهاب

2019/03/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارض نواب أوروبيون بشدة أي نوع من أنواع التدخل السياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

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