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فالنسيا يهزم بيتيس ويصل النهائي برفقة برشلونة

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فالنسيا يهزم بيتيس ويصل النهائي برفقة برشلونة

الجمعة 1 مارس 2019 - 9:32

نادي فالنسيا الاسباني

ضرب فريق فالنسيا موعداً مع فريق برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا يوم الخامس والعشرون من شهر آيار المقبل، بفوزه في إياب نصف النهائي بنتيجة 1-0 على ريال بيتيس، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-2).

وسدد خواكين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس فالنسيا خاومي أمسك الكرة بثبات، وكانت المحاولة الأولى من جانب فريق فالنسيا في الدقيقة العاشرة، برأسية المدافع البرازيلي غابرييل باوليستا بعد ركنية التي علت المرمى.وكاد خيسي رودريغيز أن يضع ريال بيتيس في المقدمة بمحاولة خطيرة جداً في الدقيقة 38، ولكن الحارس خاومي تصدى لها وأبعدها لركنية، وبعد تنفيذها حاول بيتيس مجدداً برأسية المدافع الجزائري عيسى مندي التي علت المرمى بقليل.وفي الدقيقة 56 تمكن الخفافيش من الوصول إلى مرمى الفريق الأندلسي، بعد كرة وصلت للمهاجم الفرنسي كيفين غاميرو ليلعبها إلى زميله رودريغو مورينو على القائم الثاني، فوضعها الأخير في الشباك بنجاح، وسط فرحة كبيرة في المدرجات.



وحاول فريق ريال بيتيس العودة في اللقاء وكانت له عدت محاولات، خاصة رأسية لورنزو لورن الرائعة التي مرت بجانب القائم، وكرة أخرى صدها الحارس خاومي دويمينيك، لينتهي اللقاء بفوز فالنسيا بنتيجة 1-0، ويتأهل إلى المباراة النهائية.انتهى...س ح

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