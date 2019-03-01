2019/03/01 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ قال تحالف سائرون، انه لا يوجد اي تحالف مع كتلة الفتح، فيما كشف عن ابرز ما اتفق عليه بين قطبي البرلمان العراقي.وقال القيادي في التحالف علي مهدي، لشفق نيوز، "لم يكون هناك تحالف ما بين سائرون والفتح، وما حصل مجرد لقاءات مشتركة وهي مستمرة الهدف منها تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الحكومة العراقية الجديدة".وبين مهدي ان "ابرز ما اتفق عليه سائرون والفتح، هو دعم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بكافة توجهاته، والاتفاق على اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، وكذلك فك الخناقات السياسية في مجالس المحافظات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مؤكدا ان "الحديث عن تحالف جديد بين الفتح وسائرون غير صحيح، ولا جهة تريد التفريط بتحالفاتها الاصلية (الاصلاح والبناء)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سائرون" يسقط فرضية التحالف مع فتح: عبدالمهدي وثلاثة ملفات تصدرت مباحثاتنا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سائرون" يسقط فرضية التحالف مع فتح: عبدالمهدي وثلاثة ملفات تصدرت مباحثاتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).