نصير شمه من البصرة يعلن عن قرب المباشرة بمشروع ألق البصرة

2019/03/01 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الموسيقار نصير شمة عن قرب المباشرة بمشروع ألق البصرة وخلال أيام بعد الانتهاء من مشروع (ألق بغداد) .وقال نصير شمه خلال امسية بالمدينة اقامها اتحاد الادباء والكتاب في البصرة بحضور عدد كبير من المثقفين والفنانين للحديث عن تجربته الفنية : ان مشروع (ألق البصرة) جزء من المساهمة في عمليات اعمار مدروسة لها بعد […]

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