مسؤولة امريكية : ترامب لايريد تكرار خطأ اوباما مع ايران بصفقة سيئة مع كوريا الشمالية

2019/03/01 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، اليوم الجمعة، إن عدم التوصل للاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باجتماع القمة في هانوي، يعود لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تكرار خطأ سلفه، باراك أوباما مع إيران.وكتبت ساندرز في مدونة صغيرة على تويتر: أن “الرئيس أوباما رفض الابتعاد عن صفقة سيئة مع إيران، فلذلك الرئيس […]

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