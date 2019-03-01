بعد فوزه ايابا امس..فالنسيا يلتقي برشلونة بنهائي كاس ملك اسبانيا ايار المقبل

2019/03/01 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحق فالنسيا ببرشلونة الى المباراة النهائية من مسابقة كأس اسبانيا بفوزه على ريال بيتيس 1-صفر في اياب الدور نصف النهائي على ملعب ميستايا امس الخميس.وسجل رودريغو مورينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2-2.ولن تكون مهمة فالنسيا سهلة في مواجهة الفريق الكاتالوني الفائز باللقب في السنوات الخمس الأخيرة والساعي […]

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