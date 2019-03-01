بعد نشر روسيا صواريخ غير نووية..عسكري امريكي : ربع ساعة تكفي لوصول الصواريخ الروسية لعمق البلاد

2019/03/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الدفاع العسكري – الفضائي لأمريكا الشمالية، الجنرال تيرنس أوشوغنسي، إن روسيا باشرت بنشر صواريخ غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أعماق الولايات المتحدة.ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز”، عن الجنرال، أن الصاروخ الروسي فرط الصوتي ” “أفانغارد” العابر للقارات، يمكنه الوصول إلى العمق الأمريكي، خلال ربع ساعة تقريبا.وهذا الصاروخ يملك خصائص السرعة […]

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