2019/03/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات التحالف الدولي ضد داعش، فجر اليوم مواقع للتنظيم شرقي الفرات في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم الارهابي.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات التحالف الدولي ضد داعش قصفت مواقع لتنظيم داعش في محيط مزارع بلدة الباغوز، وسط استمرار الاستعدادات لتنفيذ عملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات التحالف الدولي تقصف مواقع داعش شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات التحالف الدولي تقصف مواقع داعش شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).