2019/03/01 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

يضع المرء يده على رأسه من هول ما يسمع أو يقرأ عن فساد بعض الاحزاب الدينية الحاكمة، تلك التي قفزت ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حزب الفضيلة والارتزاق من دماء الابرياء ... كيف استولى الحزب على مليارات الدنانير من تفجيرات وزارة العدل.؟) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب الفضيلة والارتزاق من دماء الابرياء ... كيف استولى الحزب على مليارات الدنانير من تفجيرات وزارة العدل.؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).