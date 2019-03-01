هبوط في أسعار النفط ومزيج برنت يصل الى 66.29 دولار للبرميل

2019/03/01 | 09:59

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بغداد- العراق اليوم:

هبطت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات، بعد ارتفاع كبير في تداولات الأربعاء، عقب ظهور بيانات أم...





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