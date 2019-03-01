لاول مرة منذ المقاطعة..وفد قطري يتوجه الى ابو ظبي

2019/03/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وفد قطري، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الدوحة، ستشارك في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقدها في الإمارات، مؤكدة أن “قطر ستشارك بوفد يترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، […]

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