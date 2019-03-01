انطلاق منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط

2019/03/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، ونخبة سياسية من إقليم كوردستان والعراق.ويقام المنتدى برعاية مركز رووداو للدراسات، ويناقش سبل تحقيق السلم والاستقرار والتقدم في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتصحيح العلاقات بين كافة مكونات العراق.كما يشارك في المنتدى عدد من الأكاديميين والمثقفين من عدة دول، منها سوريا، إيران، روسيا، وتركيا.ومن ضمن المواضيع التي ستناقش خلال المنتدى، مستقبل السياسة الداخلية في العراق، وسبل إيجاد التوافق بين مختلف الأطراف.المنتدى يتناول كذلك جملةً من المواضيع الهامة المتعقلة بإقليم كوردستان والعراق، وكذلك سوريا والمنطقة.

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