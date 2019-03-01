في حقائب مهربة… إيران تطور نظام صواريخ حزب الله

2019/03/01 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقريران في الأسابيع الأخيرة يستندان بدرجة كبيرة إلى الاستخبارات الإسرائيلية يكشفان تفاصيل جديدة عن خطة إيران لتطوير دقة الصواريخ الموجودة لدى حزب

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