2019/03/01 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرقم جدير بالتدوين، لأنه قياسي بالفعل وضمن اعتبارات شتى، جيو ــ سياسية وتاريخية وثقافية: منذ أن اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد في طهران ونتنياهو في موسكو: شتان بين الدلال والإذلال) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد في طهران ونتنياهو في موسكو: شتان بين الدلال والإذلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).