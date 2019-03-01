بغداد.. النجدة تنقذ فتاة رمت نفسها من اعلى جسر الأئمة

2019/03/01 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد،اليوم الجمعة، انقاذ فتاة رمت نفسها من أعلى جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد، بقصد الانتحار.وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نبوز"

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