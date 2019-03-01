اربيل تحتضن منتدى امن وسيادة الشرق الاوسط

2019/03/01 | 10:16

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شفق نيوز/ احتضنت عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة منتدى أربيل السنوي الأول المختص بمسائل الأمن والسيادة في الشرق الأوسط.ويشارك في المنتدى وعدد من السياسيين العراقيين، واكادميين من عدة دول.ويبحث المنتدى اليات تحقيق السلم والاستقرار والتقدم في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

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