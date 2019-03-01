القضاء يصدر توضيحا على

2019/03/01 | 10:16

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شفق نيوز/ نفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية.وذكر بيان للقضاء أن اَي شخص مطلوب للقضاء داخل العراق او خارجه بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية.كما نفى وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى.وتحدثت تقارير تلفزيونية امس، عن وجود ترتيبات لاعادة كل من طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم السلمان، واثيل النجيفي، الى العراق ضمن اطار صفقة سياسية.

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